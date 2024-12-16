Кадыров предложил исключить «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал исключить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористических организаций на территории РФ, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии.

«Сегодня мы наблюдаем, что в Сирии власть перешла оппозиционным силам. Коллективный Запад пытается вызвать эскалацию между Россией и новыми властями Сирии, но мы не допустим такого сценария», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у России есть все возможности для помощи арабской республике, однако для этого необходимо запустить процедуру исключения «Хайят Тахрир аш-Шам»* и ее представителей из списка террористов. При этом еще до начала процесса выстроить первые связи новыми сирийскими властями и начать решать проблемы.

Кадыров добавил, что при поручении президента РФ Владимир Путина чеченские полицейские готовы совместно с местными правоохранителями патрулировать улицы Сирии. Россия будет присутствовать в Сирии лишь для обеспечения стабильности и безопасности населения.

Ранее издание Financial Times сообщало, что в 2018–2019 годах Центробанк Сирии, когда свергнутый глава государства Башар Асад был у власти, отправил в Россию несколько самолетов с наличными.

*организация признана террористической и запрещена в РФ