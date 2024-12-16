FT: Асад переправил около 2 тонн евро и долларов в Москву в 2018–2019 годах

Сирийский Центробанк в 2018–2019 годах, когда свергнутый глава государства Башар Асад был у власти, отправил в Россию несколько самолетов с наличными, сообщает Газета.ru .

Как пишет Financial Times (FT), ссылаясь на конфиденциальные документы, в то время в Сирии отмечали дефицит валюты. Эти данные изданию подтвердил источник, который знаком со внутренней статистикой ЦБ страны. По его словам, в 2018–2019 годах внутренние резервы государства составляли практически 0.

Правительство Асада отправило в российский аэропорт Внуково наличные в долларах и евро, общий вес которых составил около 2 тонн.

Ранее сирийцы в первый раз за 50 лет смогли прийти в личный элитный курорт семьи Асада. Он находится в Бурдж-Исламе в провинции Латакия. Комплекс зданий уже разграблен.