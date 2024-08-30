Кадыров о своем здоровье: организм у меня, как у молодого парня

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о возможных проблемах со своим здоровьем. По его словам, врачи говорят, что организм у него, как у молодого парня, пишет РИА Новости .

В прямом эфире на своей странице в социальной сети «Вконтакте» Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья, отвечая на вопрос подписчика.

«Врачи говорят, что организм — как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за подаренный ему кибертрак марки «Тесла» и пообещал передать неуязвимую машину на вооружение бойцов СВО.