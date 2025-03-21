Кадры «голой вечеринки» показывают на лекциях по военной подготовке в Москве

Клип с кадрами «голой вечеринки» Насти Ивлеевой показывают студентам на занятиях по военной подготовке в РЭУ им. Плеханова, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Музыкальный ролик транслируется на лекциях по безопасности жизнедеятельности и основам военной подготовки. В нем показывается, как проходила «голая вечеринка», а также демонстрируются кадры со стриптизом, дорогими иномарками и казино.

Затем в ролике всплывает логотип Минобороны, картинки с военной техникой и оружие.

По словам студентов, лекции у них в вузе проходят в «патриотическом ключе». Так, от ребят требуют, помимо докладов и рефератов, тетрадь со всеми боеприпасами и их зарисовками.

Ранее между студентами и преподавателями военно-прикладных дисциплин уже случались конфликты. Они происходили на фоне демонстрации шок-контента, мата и оскорблений.

Также ребята пожаловались, что их заставляли делать конспекты лекций, которые доходили до 400 страниц. В вузе после такого проводится внутренняя проверка.

Ранее участнику «голой вечеринки» Vacio заблокировали счета в России. Музыканта, который сейчас живет в Армении, активно ищут приставы Екатеринбурга.