Звезде «голой вечеринки» Vacio заблокировали счета в России

Из-за долга по коммунальным платежам рэперу Vacio (настоящее имя — Коля Васильев) заблокировали последние банковские счета в России, сообщает Mash .

У него накопились долги по коммуналке в 50 тыс. рублей и еще по кредиткам — порядка 200 тыс. рублей.

Музыканта активно ищут приставы Екатеринбурга. Он одолжил деньги у банков 14 мая прошлого года, перед отъездом из страны и за день до визита в российский военкомат.

Как отметил директор лейбла Rocket Records Юрий Киселев, еще рэпер должен денег за адвокатов и юрпомощь, предоставленную ему во время разборок из-за «голой вечеринки» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

С мая прошлого года Vacio не выходит на связь. Сразу после отъезда он жил в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе у друзей. При этом музыкант резко оборвал свои контакты с друзьями и коллегами в России, перестал вести соцсети. Возможно сейчас молодой человек живет в Армении.

Vacio стал известен широкой общественности после появления на скандальной «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Рэпер проигнорировал любую форму одежды и пришел на мероприятие в одном носке, надетом на половой орган.

За «голую вечеринку» Ивлеевой Васильев отсидел 25 суток, в том числе встретил Новый год в спецприемнике. Несколько месяцев Vacio обещал, что отправится служить в ВДВ.