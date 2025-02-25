Кадровые изменения в «Роскосмосе»: гендиректором НПО «Техномаш» стал Полещенков

В руководящем составе предприятий космической отрасли произошли существенные кадровые перемены. Ранее занимавший должность заместителя по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков сменил Юрия Власова на посту генерального директора НПО «Техномаш», сообщили в «Роскосмосе» .

Значительные изменения коснулись и высшего руководства «Роскосмоса». Арсений Брыкин оставил пост заместителя генерального директора по развитию промышленности, а Ольга Вилкова прекратила исполнение обязанностей статс-секретаря — заместителя генерального директора корпорации.

Временное руководство «Главкосмосом» после ухода Ильи Тарасенко перешло к Наталье Локтевой, занимавшей ранее позицию первого заместителя. С ней подписан срочный контракт, который будет действовать до официального назначения нового генерального директора компании.

Руководство космодромом Восточный перешло в новые руки. На должность временного директора Дирекции назначили Владимира Кучерова, который ранее возглавлял группу «Управление дорожно-мостового строительства» в Главном контрольном управлении Москвы. Он сменил на этом посту Виктора Степанова.

Ранее сообщалось, что бывшего главу госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова назначили специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в космосе.