В подмосковном ЖК «Публицист» ведется строительство жилых домов

В Подмосковье в рамках КРТ возводят ЖК «Публицист». Девелопер продолжает реализацию первой очереди жилого квартала в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитки региона.

Для строительства жилого корпуса №12 на площадке установили четыре башенных крана. Завершены работы по устройству фундаментных плит здания. Подземная часть корпуса готова на 100%.

В жилом корпусе №10 завершены монолитные работы и монтаж лестничных маршей. Строители монтируют вентиляционные короба на уровне 8-го этажа. Также ведутся работы по кладке наружных стен на уровне двенадцатого этажа.

Каркас корпуса №11 выполнен на 99%. В секциях 1-3 и 6 – 11 завершены монолитные работы, а в секциях 4 и 5 ведется бетонирование парапетов. Также активно ведется устройство лестничных маршей и вентиляционных коробов. Работы по каменной кладке внешних стен в секциях 6-11 завершены. Работы по внутренней кладке стен выполняются на уровне 7-го этажа, а в секциях 1-5 – на уровне двенадцатого этажа.

В корпусе №12 продолжаются монолитные работы по типовым этажам. На секциях 1-3 и 6-9 возведено 4 этажа, на секциях 4-5 и 10-11 завершается возведение первого этажа. Фундаментная плита автостоянки выполнена на 50%.

В настоящее время на площадке работает около 300 специалистов и более 15 единиц специальной техники, включая 10 подъемных кранов.

Жилой квартал «Публицист» предполагает четыре этапа строительства и будет включать 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две общеобразовательных школы, пять детских садов, поликлинику, а также всю социальную и коммерческую инфраструктуру. Девелопер также благоустроит лесопарковую зону площадью 20 гектаров и улучшит дорожно-транспортную сеть – построит дороги, остановки общественного транспорта и запустит два муниципальных маршрута до ЖД-станции «Пушкино».

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.