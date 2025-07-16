Свыше 100 тыс пользователей «Добродела» воспользовались сервисом по отслеживанию автобусов

В приложении «Добродел» можно получить информацию об остановках, расписании, маршрутах и передвижении общественного транспорта. Сервисом уже воспользовались более 100 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чтобы воспользоваться сервисом, надо открыть приложение Добродел, перейти в раздел «Услуги» и выбрать категорию «Общественный транспорт». Опция доступна для авторизованных пользователей. Если в настройках разрешить приложению использовать геопозицию, то сервис определит местоположение и покажет на карте, какие автобусы находятся рядом. Если нажать на значок с номером автобуса, то можно отследить его движение от начальной до конечной точки. Кроме того, в поисковой строке можно набрать номер автобуса, и приложение покажет линию маршрута на карте. Также можно выбрать интересующую остановку и посмотреть, информацию об автобусах, которые через нее проходят и их расписание.

Также в приложении можно добавить маршрут в избранное. Для этого следует выбрать остановку или транспортное средство. Далее на всплывающей панели необходимо нажать «В избранное». Раздел позволяет в любое удобное время проверить, где находится нужный автобус, а также узнать о сходах общественного транспорта по маршруту.

Добродел – единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.