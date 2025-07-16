В Клину прошла выездная администрация

Устройство во дворе детской игровой площадки, работа автобусов, хаотичная парковка личного транспорта во дворе жилого дома. На эти и другие вопросы жителей отвечали Глава городского округа Клин А. Д. Сокольская и ее заместители по направлениям — ЖКХ, благоустройство, транспорт и дороги, муниципальный контроль и земельно-имущественные отношения. Традиционно пристуствуют на таких выездных мероприятиях представители социальной службы и медицины. А вот руководитель начальник ИФНС России по г. Клину Любовь Чабанова присутствовала на выездной администрации впервые и очень результативно.

«Узнав о выезде на предпрятие от главы округа, мы посмотрели список сотрудников на предмет налоговой задолженности. Выявили 5 должников, провели с ними беседу, данные на них передали руководству предприятия. Потому что долгов допускать нельзя. Клин развивается хорошо. Динамика по сбору налогов у нас положительная. И эта история, которая складывается из дисциплины каждого человека в отдельности», — сказала Любовь Чабанова.

В целом в ходе сегодняшней выездной администрации порядка 30 сотрудников получили консультации, задали свои вопросы и получат на них проработанные ответы и решения своих вопросов. Напомним, практику выездных администраций реализует министерство терполитики Московской области по инициативе Губернатора Подмосковья А. Ю. Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.