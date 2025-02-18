Борисова назначили спецпредставителем по международному сотрудничеству в космосе

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в космосе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в космосе», — говорится в указе.

Кроме того, Путин подписал отдельный указ, согласно которому от данной должности освобождается исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Ранее Юрий Борисов был освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса». Он возглавлял госкорпорацию с июля 2022 года. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, у Кремля нет претензий к экс-гендиректору «Роскосмоса».