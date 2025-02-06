Кремль ответил, зачем уволили гендира «Роскосмоса» и есть ли к нему претензии

Песков: у Кремля нет претензий к уволенному гендиру «Роскосмоса» Борисову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий бывшему гендиректору «Роскосмоса» Юрию Борисову. По его словам, Борисов покинул должность в рамках ротации, сообщает РИА Новости .

В госкорпорации произошла смена руководителя ради ее развития, добавил Песков.

«Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация», — заявил представитель Кремля.

Новым гендиректором «Роскосмоса» стал 39-летний замминистра транспорта Дмитрий Баканов. По словам Пескова, в графике президента Владимира Путина пока не запланирована встреча с новый гендиром госкорпорации, но глава России регулярно получает доклады о деятельности «Роскосмоса».

По данным источника РБК, увольнение Юрия Борисова может быть связано с постройкой Национального космического центра (НКЦ) в Москве.

