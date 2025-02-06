Источник назвал причину увольнения Борисова с поста гендира «Роскосмоса»
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Юрия Борисова отправили в отставку с поста гендиректора «Роскосмоса» на фоне неопределенности с реализацией проекта Национального космического центра (НКЦ) в Москве, утверждает осведомленный источник РБК. По его словам, многие сотрудники не знали о готовящемся увольнении главы госкорпорации до утра 6 февраля.
По словам собеседника журналистов, в «Роскосмос» решили назначить нового руководителя из-за ситуации с реализацией проекта НКЦ, который возводится в московском ГКНПЦ имени Хруничева.
«Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — сказал источник.
Новым генеральным директором «Роскосмоса» назначен 39-летний замминистра транспорта Дмитрий Баканов. С новой должностью его уже поздравил сенатор и бывший глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, назвавший Баканова порядочным человеком и «очень толковым специалистом».
Ранее Дмитрий Баканов руководил «Спутниковой системой „Гонец“», дочерней компанией «Роскосмоса».