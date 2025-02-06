Источник назвал причину увольнения Борисова с поста гендира «Роскосмоса»

Юрия Борисова отправили в отставку с поста гендиректора «Роскосмоса» на фоне неопределенности с реализацией проекта Национального космического центра (НКЦ) в Москве, утверждает осведомленный источник РБК. По его словам, многие сотрудники не знали о готовящемся увольнении главы госкорпорации до утра 6 февраля.