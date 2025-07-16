Умер режиссер и актер Юрий Мороз: карьера в кино, личная жизнь и смертельная болезнь

Актер и режиссер Юрий Мороз умер 14 июля на 69-м году жизни после продолжительной болезни.

Биография Юрия Мороза: родители, образование, увлечения

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Родился будущий режиссер 29 сентября 1956 года в Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская Народная Республика, Россия). Отец был электриком в шахте, а мама – хирургом.

Юрий Мороз всегда мечтал быть актером, но после получения школьного аттестата поступил в Донецкое профтехучилище. Получив рабочую специальность, молодой человек не перестал грезить искусством, и в итоге в 1975 году он поехал в Москву поступать в Школу-студию МХАТ на актерский курс к Виктору Монюкову, которую успешно окончил.

В 1988 году Юрий Мороз окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, где его учителями были народные артисты СССР Тамара Макарова и Сергей Герасимов.

Карьера Юрия Мороза: первые роли в кино и успех режиссера

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Впервые в кино Мороз появился в 1980 году, когда он снялся в роли соратника Петра I Алексея Бровкина в картинах Сергея Герасимова «В начале славных дел» и «Юность Петра». А годом ранее его пригласили в труппу Ленкома, где он служил до 1987 года.

До конца 1980-х годов фильмы с Морозом выходили почти каждый год. Он снялся в «Принцессе цирка», «Мэри Поппинс, до свидания», «Государственная граница. Год сорок первый», «Визит к минотавру», «Нужна солистка» и многих других. Потом на экранах Мороз появлялся редко, и последней работой в качестве актера стал фильм «Цена безумия» в 2006 году.

С начала 1990-х годов творческая биография Юрия Мороза стала связана прежде всего с режиссурой. Первой его режиссерской работой стала картина «Подземелье ведьм» по роману Кира Булычева. В фильме «Черный квадрат» Юрий Мороз был и режиссером, и сценаристом.

Знаменитым режиссера сделал сериал «Каменская», который выходил на экраны с 1999 по 2003 годы. Он снял сериалы «Женщины в игре без правил» и «Дети Ванюхина». Снимал Юрий Мороз сериалы «Апостол», «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Инквизитор», «Угрюм-река», «Лунатики» и другие, стал режиссером фильмов «Форт Росс», «Родительский дом», продюсировал свыше 50 картин, среди которых сериал «Доктор Живаго», «Золотой теленок», «Ликвидация» и многие другие.

Юрий Мороз возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов, являлся членом правления Киностудии имени М. Горького. В 2000 году он получил специальный приз «Лучшая режиссерская работа в телесериале» за сериал «Каменская», в 2023 году стал лауреатом Выборгского фестиваля за фильм «Лунатики» в номинации «Лучший сценарий».

Личная жизнь: жены и дочери Юрия Мороза

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Первую жену Марину Левтову Юрий Мороз встретил на съемках фильма «Юность Петра». Сама Левтова сначала не принимала ухаживания Юрия всерьез, и он решил пойти другим путем – помог родителям актрисы с ремонтом на даче, тем самым растопив лед в ее сердце. В 1982 году Марина и Юрий поженились, а через год у них родилась дочь Дарья.

Супруги прожили почти 20 лет, пока в 2000 году трагедия не унесла жизнь Марины – она улетела в овраг во время катания на снегоходе вместе с дочерью и бизнесменом Михаилом Руляком. Дарья тогда получила множественные переломы.

Юрий влюбился снова спустя два года – его избранницей стала актриса Виктория Исакова: с ней его познакомила дочь, которая сначала болезненно восприняла и выбор отца, и его решение начать отношения так быстро.

В 2003 году у Юрия Мороза и Виктории Исаковой родилась дочь, которая прожила всего три месяца. Второй раз родителями пара стала в 2015 году – у них родилась дочь Варвара.

Смертельная болезнь Юрия Мороза

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По данным Mash, Мороз скончался от рака поджелудочной железы, незадолго до смерти врачи присвоили ему паллиативный статус, так как лечение уже не помогало.

Режиссер два года боролся с раком поджелудочной железы и в итоге болезнь победила, а последние месяцы были самыми тяжелыми. Юрий Павлович, по словам инсайдеров, уже не мог вставать и передвигался в инвалидной коляске. Рядом неотлучно находились супруга и дочери.

В день смерти Юрия Мороза, 14 июля, Виктория Исакова и Дарья Мороз опубликовали в своих соцсетях один и тот же пост:

«Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон», — написала https://t.me/VikaIsakova1210/899 Виктория Исакова.