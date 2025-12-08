Кадровики Подмосковья обсудили прогноз рынка труда на форуме Минтруда России

Сотрудники Главного контрольного управления Московской области приняли участие во Всероссийском кадровом форуме, где министр труда Антон Котяков представил прогноз потребности в кадрах на ближайшие семь лет, сообщает пресс-служба главное контрольное управление Московской области.

Сотрудники кадровой службы Главного контрольного управления Московской области приняли участие во Всероссийском кадровом форуме, организованном министерством труда России.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выступил с докладом о прогнозе кадровой потребности экономики на семь лет. По его словам, рабочие профессии останутся наиболее востребованными. Специалисты со средним профессиональным образованием составят 65% от общей потребности, а специалисты с высшим образованием — 35%.

Котяков отметил, что основной источник кадров — молодежь. Для поддержки молодых специалистов запущен проект индивидуального сопровождения обучающихся и созданы молодежные кадровые центры. Взрослым соискателям и действующим работникам доступно бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры».

Участие в форуме позволило сотрудникам Главного контрольного управления Московской области ознакомиться с приоритетами федеральной кадровой политики и определить направления для совершенствования работы в госоргане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.