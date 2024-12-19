Качество питания проверено в новом корпусе гимназии № 56 поселка Красково

«Вопрос, требующий постоянного внимания, — питание детей в образовательных учреждениях. С очередной проверкой посетил новый корпус гимназии № 56 в посёлке Красково. Ранее провел в гимназии мониторинг организации учебного процесса, сегодня целенаправленно уделил внимание работе пищеблока. Столовая в учреждении рассчитана на 500 мест — важно организовать график питания так, чтобы дети своевременно были обеспечены завтраками и обедами, при этом не возникало трудностей с рассадкой. Этот и другие параметры, в том числе СанПиН, здесь учитываются и соблюдаются. Меню разнообразное, сбалансированное, качество блюд также на уровне. Убедился в этом лично — школьную еду попробовал вместе с представителем родительского сообщества гимназии», — рассказал Владимир Ружицкий.

Он также добавил, что это учебное учреждение — одно из самых многочисленных в округе. В нём обучаются свыше тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.