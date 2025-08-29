«К учебе готовы»: глава администрации района Петербурга рассказал о развитии

Глава Выборгского района Санкт-Петербурга Виктор Полунин заявил, что муниципалитет активно и сбалансированно развивается, строятся новые школы и открываются общественные пространства. К новому учебному году район готов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Выборгский район — один из самых населенных в городе. У нас 144 образовательных учреждения: 76 детских садов, 61 общеобразовательная школа, включая гимназии и лицеи, пять центров дополнительного образования и два специализированных учреждения поддержки педагогов», — сказал Полунин.

По его словам, в этом году в Выборгском районе откроются три новых школы. В ЖК «Северная долина» начала работу еще одна территория школы № 142. 1 сентября распахнет двери для учеников второй корпус школы № 161 в Торфяном, а также дополнительное здание гимназии № 105 в «Светлана Парке».

Кроме того, продолжается транспортное благоустройство. В апреле после капитального ремонта открылась станция «Удельная», следующим этапом должна стать реорганизация дорожного движения.