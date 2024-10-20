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К сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подали иск на сумму свыше $500 тысяч

Бизнесмен Валентин Демчук подал иск на сумму более 500 тысяч долларов к предпринимателю, сыну певицы Валерии, Арсению Шульгину, пишет ТАСС .

Согласно материалам дела, Демчук просит Тверской суд взыскать с предпринимателя по договору займа более 587 тысяч долларов.

В суде подтвердили, что иск был принят к производству 7 июня 2024 года и сейчас находится на рассмотрении.

Рассмотрение иска отложено до конца ноября, говорится в материалах дела. Итоговая сумма исковых требований несколько раз корректировалась.

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