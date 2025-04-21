К юбилею Победы: в Москве онлайн и очно пройдет исторический диктант

С 28 апреля по 10 мая в Москве пройдет исторический диктант к 80-летию Победы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жители столицы смогут проверить свои знания об истории онлайн на портале «Молодежь Москвы» и очно в вузах города, сообщает «Царьград» .

Как уточняется на сайте мэра и правительства Москвы, мероприятие пройдет с 28 апреля по 10 мая.

По мнению организаторов, такие диктанты помогут повысить уровень знаний молодежи о национальной истории и основных исторических и культурных события различных эпох. Также подобные проекты привлекают внимание жителей к исторической проблематике и одновременно стимулируют интерес к изучению истории своих семей. В 2024 году в акции приняли участие более 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что акцию «Бессмертный полк» проведут в этом году в минимум 45 регионах страны. В ряде городов она пройдет онлайн, как и в прошлом мае.