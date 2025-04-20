«Бессмертный полк» пройдет очно в минимум 45 регионах России

В ряде городов, особенно тех, что находятся в приграничье, из соображений безопасности акция состоится онлайн, как в 2024 году.

Офлайн-шествие приведут в Петербурге, Карелии, Коми, Архангельске, Ярославле, Уфе, Оренбурге, Липецке, Чувашии, Владимире, Иванове и других городах.

Онлайн-акция запланирована в Туле, Белгороде, Курске, Брянске, Рязани, Крыму, Тамбове, Саратове, Ингушетии и многих других.

При этом ряд регионов еще не решили, как именно будут проводить «Бессмертный полк».

Ежегодно в День Победы участники акции «Бессмертный полк» проходят колонной по улицам страны с фотографиями своих родных, которые участвовали в ВОВ. В последние годы традиционные массовые шествия не проводились, потому что использовались другие форматы.