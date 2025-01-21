Юристы ответили, может ли компания вернуть деньги, выплаченные по ошибке

На одном из заводов Челябинска сотрудники неверно получили зарплату в астрономических размерах — 5 и 8 миллионов рублей вместо 50 и 80 тысяч. Инцидент был вызван ошибкой бухгалтерии, и теперь встает вопрос о возврате лишних средств. Юристы ответили, может ли компания надеяться на возвращение денег, сообщает «МИР 24» .

«В подобном случае работодателю остается надеяться на порядочность сотрудников. Если они не вернут деньги добровольно, то добиться возвращения средств будет достаточно сложно», — заметила Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании.

Многие работники, оказавшиеся в подобной ситуации, могут не осознавать, что им придется вернуть сумму. Если они не сделают этого добровольно, работодателю придется обратиться в суд, чтобы доказать, что выплаты были ошибочными, а не частью каких-либо дополнительных работ.

Законодательство в России защищает права работников, и суды часто встают на их сторону в таких спорах. Тем не менее, если кто-то из сотрудников захочет возвратить деньги, процесс должен быть согласован с бухгалтерией, чтобы все было оформлено правильно, с дополнительным соглашением и без дальнейших претензий.

Согласно словам юриста Александра Хаминского, по ст. 137 ТК РФ работодатель может удерживать из зарплаты работника суммы, излишне выплаченные ему по счетным ошибкам.

Важно помнить, что подобные переплаты могут быть основанием для обращения к гражданскому праву. Удержания из зарплаты возможны для погашения такого рода долгов, и работник, который не вернет деньги добровольно, рискует столкнуться с судебным разбирательством. В конечном итоге работник не только вернет лишние средства, но и, вероятно, будет обязан заплатить проценты за их пользование, отметил юрист.