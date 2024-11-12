Юристы объяснили, за что с родителей незаконно собирают деньги в детских садах

С родителей может взиматься плата за уход и присмотр за детьми

Юристы разъяснили, на какие цели следует направлять средства для детских садов, а на какие — необязательно. Существуют две основные категории сборов: обязательные и благотворительные, сообщает «Секрет фирмы» .

Закон «Об образовании» предписывает, что с родителей может взиматься плата за уход и присмотр за детьми. Размер этого платежа определяется местными властями или образовательным учреждением.

Как отметил юрист Степан Углов из компании «Право-Сити», это единственный обязательный сбор в государственных детских садах. Все остальные взносы — исключительно добровольные, и принуждение к их уплате недопустимо. В случае нарушения этого правила необходимо обратиться в контрольные и надзорные органы.

Родителям часто предоставляют квитанцию не только об обязательном платеже, но и о добровольных взносах. Эти средства перечисляются на отдельный счет детского сада, при этом сотрудники могут сообщать желаемые суммы пожертвований. Как правило, такие взносы символические — около 200-400 рублей, но могут быть и большие суммы.

Дополнительные сборы не могут быть обязательными. Если работники заявляют об этом, то они вводят в заблуждение.

Как отметила Ирина Волынец, член Общественной палаты РФ, детский омбудсмен в Татарстане, нарушение прав ребенка, шантаж или угрозы со стороны персонала — повод для жалобы в соответствующие органы. Принудительный сбор средств на ремонт или приобретение учебных материалов также недопустимо.

Родители могут делать взносы только по взаимной договоренности, заключила она.