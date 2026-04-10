Юрист рассказал, когда сон на работе грозит увольнением

Юрист Русяев — об увольнении за сон: все зависит от обязанностей и последствий

Юрист, основатель «Русяев Клуба» Илья Русяев объяснил, в каких случаях сотрудника могут наказать или уволить за сон на рабочем месте, сообщает RT .

Сон в рабочее время сам по себе не считается безусловным основанием для увольнения. Если сотрудник отдыхал в обеденный перерыв или в иное отведенное время, претензии неправомерны.

«Если человек уснул в обеденный перерыв или в специально отведенное для отдыха время, ст. 106 ТК России прямо говорит, что в период отдыха работник свободен от исполнения обязанностей и вправе распоряжаться этим временем по своему усмотрению. Претензии здесь беспочвенны», — отметил эксперт.

Иная ситуация возникает, когда сон пришелся на рабочие часы. В таком случае возможны замечание, выговор или увольнение. Штрафы как дисциплинарная мера законом не предусмотрены. С 2025 года статья 135 ТК России разрешает снижать премию при наличии взыскания, но не более чем на 20% от месячного заработка.

«Уволить за однократный случай по основанию грубого нарушения реально лишь тогда, когда сон создал реальную угрозу несчастного случая, аварии или катастрофы, а это зафиксировано комиссией по охране труда», — рассказал юрист.

В сферах, связанных с безопасностью, один эпизод может повлечь увольнение и даже уголовную ответственность, если наступили тяжкие последствия. При этом работодатель обязан строго соблюдать процедуру фиксации нарушения, иначе взыскание можно оспорить в суде.

