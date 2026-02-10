Юрист раскрыл, что ждет Собчак и Гузееву за рекламу вилл на Бали

Журналистка Ксения Собчак и телеведущая Лариса Гузеева не обязаны возмещать убытки за рекламу вилл застройщика, который обанкротился. Публичные лица не отвечают за действия тех, кто приобрел у них рекламу, рассказал NEWS.ru юрист Михаил Салкин.

Он отметил, что, в противном случае, убытки в пирамиде МММ пришлось бы возмещать артисту, сыгравшему в ролике Леню Голубкова. Таким образом, подавать иски к звездам о том, чтобы те компенсировали ущерб, неперспективно.

При этом, по мнению Салкина, ситуация может быть иной, если возбудят уголовное дело из-за мошенничества и выяснится, что роль звезды в продвижении привлечения денег была значительной. Такие шаги правоохранительные органы расценят как вступление в организованную группу с целью хищения денег инвесторов.

При этом силовики вряд ли вмешаются в такое дело. Иначе публичным лицам пришлось бы тщательно проверять все товары и услуги перед рекламой.

До этого появилась информация о том, что Собчак и Гузееву могут заставить возвращать долги клиентам обанкротившегося застройщика Сергея Домогацкого. Звезды якобы нативно продвигали услуги застройщика в соцсетях и не ставили пометки.

