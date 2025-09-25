Юрист призвала россиян не отказываться от чека в магазине

Она отметила, что чек является первоначальным и основным доказательством факта покупки.

«Без него покупателю значительно сложнее вернуть или обменять товар», — добавила юрист.

По ее словам, подтвердить факт покупки можно при помощи выписки по банковской карте, однако на самом деле это работает не всегда.

