Вес меньше, цена та же: эксперт рассказала о шринкфляции в России

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова заявила, что в российских магазинах все чаще уменьшают вес и объем продуктов, оставляя ценники теми же. Такое явление называется шринкфляцией, сообщает АБН24 .

«Чаще всего речь идет о продуктах массового потребления — напитках, молочных и молочнокислых продуктах, растительном масле, макаронных изделиях. Так, привычный литр молока или сока может уменьшаться до 950 мл, а пол-литровая бутылка напитка — до 450 мл», — сказала эксперт.

По закону, производители обязаны размещать на этикетке достоверную информацию о весе или объеме продукции, что позволяет потребителям точно знать количество приобретаемого товара и его стоимость. Основной фактор, стимулирующий шринкфляцию, — увеличение производственных затрат. Рост цен на сырье, волатильность валютного рынка и общая инфляция оказывают влияние на удорожание.

В конкурентной среде компании чаще выбирают уменьшение содержимого упаковки вместо значительного повышения цены. Этот подход рассматривается как более щадящий и дает возможность удержать клиентов, предотвращая их переход к конкурентам, заключила Мясникова.

