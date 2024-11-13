Юрист пояснил, как взыскать деньги за травму из-за падения на скользком асфальте

Если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборке территории жильцам был причинен ущерб, то можно рассчитывать на компенсацию от управляющей компании, сообщил РИАМО юрист, член МРО «Деловой России» Александр Хаминский.

«Если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборке территории жильцам причинен ущерб, например, поврежден снегом автомобиль, травма из-за падения на скользком асфальте и т. д., — граждане могут получить компенсацию за порчу имущества от УК», — сказал Хаминский.

Он разъяснил, что фиксацию ущерба авто лучше производить фотографированием или видеосъемкой, позволяющими точно установить место причинения ущерба.

«По возможности необходимо составить акт в простой письменной форме, в нем указать контакты свидетелей произошедшего, получить записи с придомовых видеокамер. После чего направить письменную претензию управляющей компании», — рассказал юрист.

По словам Хаминского, если был причинен вред жизни и здоровью, то необходимо уже обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В первую очередь, следует понять, кто отвечает за ту или иную территорию или тротуар. Обычно все, что касается придомовой территории, относится к ведению управляющей компании, обслуживающей дом. Именно ее сотрудники должны обеспечить безопасность граждан, выходящих из дома», — отметил специалист.

Далее идут внутриквартальные территории. Это уже компетенция управы или иного органа, представляющего районную власть. Глава управы заключает государственный контракт с различными организациями, в распоряжении которых должна иметься специальная техника, пояснил эксперт.

«Крупные дорожные магистрали, такие как улицы и проспекты, обслуживаются непосредственно городскими и привлеченными коммунальными службами. Эти организации имеют на балансе весь арсенал дорожной техники, способной справиться с любой стихией», — заключил Хаминский.