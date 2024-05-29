Юрист Палюлин: школьник может отказаться от обыска перед ЕГЭ

Обыск вещей школьников и личный обыск на ЕГЭ не предусмотрены. При этом обыск — это способ исследования вещей и лица, допускающий тактильное воздействие (проверяющий сам открывает сумки, выворачивает карманы и т. д.), в то время как личный осмотр — только визуальный. Об этом РИАМО сообщил преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Ранее стало известно, что перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже охранники заставляли девочек поднимать футболки и снимать нижнее белье. Некоторые косточки на лифчиках звенели при прохождении металлодетектора, поэтому нижнее белье выпускниц заставляли снимать. По словам девушек, в школьном туалете отсутствовали двери в кабинах.

Перед входом в здание, в котором проводится ЕГЭ, школьникам необходимо сдать запрещенные к проносу вещи: телефоны, калькуляторы, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочники, учебники, шпаргалки, оружие, средства самообороны.

По словам юриста, если у лица, обеспечивающего безопасность мероприятия, появляются сомнения в наличии у школьника запрещенных предметов, он может предложить школьнику добровольно предоставить к осмотру ту или иную часть своих вещей или гардероба.

Металлические аксессуары — ремни, цепи для ключей, часы — могут на чувствительных металлодетекторах давать сигнал тревоги, в связи с чем школьнику будет предложено их снять, а при невозможности — пройти осмотр с ручным металлоискателем.