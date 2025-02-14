Юрист ответил, что может спасти Блиновскую от реального срока

Елена Блиновская, известная как «королева марафонов», находится под угрозой шести лет лишения свободы. Обвинение нацелено на доказательство вины блогера по трем основным статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание доходов и неправомерный оборот средств, сообщает Общественное Телевидение России .

Адвокаты Блиновской стремятся добиться условного срока, но суд все еще не вынес решения. Дело, начавшееся весной 2023 года, подходит к завершению, и прокуратура требует шесть лет колонии, штраф в 1,5 млн рублей и запрет на коммерческую деятельность на срок до пяти лет после завершения наказания.

В арестованное имущество Блиновской входят деньги на счетах, более 50 земельных участков, здания, парковочные места и автомобили Lamborghini и Bentley. В 2022 году Блиновская была признана банкротом, и Арбитражный суд Москвы начал процедуру реализации ее имущества, несмотря на попытки оспорить решение. На данный момент долг блогера по налогам составляет 587,6 миллиона рублей, хотя она частично погасила его на сумму 300 миллионов.

Адвокаты Блиновской на процессе пытались задержать рассмотрение дел, но суд отклонил их ходатайства. Защита утверждает, что у их подзащитной не было злого намерения, и что вины также несут ее сотрудников и мужа, который ушел на службу, когда она была под арестом. Муж блогера, Алексей, взял на себя ответственность за организацию бизнеса, утверждая, что дробление бизнеса было вызвано быстрым ростом.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев подчеркнул, что шесть лет колонии — это справедливое наказание за серьезные преступления, включая легализацию доходов, полученных незаконным путем. Соловьев отмечает, что схема, по которой Блиновская работала, включала уклонение от налогов и вывод средств за границу. Он также упомянул, что Блиновскую можно считать удачливой по сравнению с другими блогерами, таким как Аяз Шабутдинов, которому грозит обвинение в мошенничестве. Хотя судебный процесс еще не завершен, результаты заседаний будут зависеть от окончательных показаний обеих сторон.

Юрист отметил, что российский суд проявляет гуманность к женщинам, впервые привлекаемым к уголовной ответственности, и учтет наличие несовершеннолетних детей у Блиновской. Однако против нее может сыграть попытка избежать ответственности и вызывающее поведение в суде. Возможен условный срок, но это не гарантировано.

Эксперт также предположил, что после освобождения Блиновская продолжит заниматься марафонами, так как «она больше ничего не умеет».

«Я не думаю, что она сядет писать мемуары, как я бежала через границу и потом сидела в СИЗО. Вряд ли», — заключил юрист.