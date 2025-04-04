Юрист объяснила, могут ли запретить надушиться бесплатными тестерами в магазине

Любители надушиться пробниками часто вызывают недовольство у продавцов-консультантов парфюмерных сетей. Юрист Татьяна Соколова рассказала, могут ли покупателям запретить пользоваться тестерами в магазине, сообщает NEWS.ru .

По словам эксперта, тестеры духов и туалетной воды на полках сетевых магазинов находятся в свободном доступе, а посетители вольны распылять их как на специальные тестовые полоски, так и на собственную шею или запястье.

При этом чрезмерное использование тестеров может вызвать негатив со стороны продавцов и создать неудобства для других покупателей, отметила Соколова. Тем, кто явно злоупотребляет бесплатными ароматами, сотрудники торгового зала могут сделать законное замечание — но не более того.

«Однако наказать желающего вкусно пахнуть могут лишь устным замечанием», — сказала юрист.

То есть пользоваться магазинным тестером для того, чтобы надушиться, никто запретить не может, подытожила она.

Ранее врач-дерматолог предупредила об опасности использования пробников в магазинах косметики, так как через них можно заразиться многими инфекциями.