Юрист объяснила, могут ли запретить надушиться бесплатными тестерами в магазине
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Любители надушиться пробниками часто вызывают недовольство у продавцов-консультантов парфюмерных сетей. Юрист Татьяна Соколова рассказала, могут ли покупателям запретить пользоваться тестерами в магазине, сообщает NEWS.ru.
По словам эксперта, тестеры духов и туалетной воды на полках сетевых магазинов находятся в свободном доступе, а посетители вольны распылять их как на специальные тестовые полоски, так и на собственную шею или запястье.
При этом чрезмерное использование тестеров может вызвать негатив со стороны продавцов и создать неудобства для других покупателей, отметила Соколова. Тем, кто явно злоупотребляет бесплатными ароматами, сотрудники торгового зала могут сделать законное замечание — но не более того.
«Однако наказать желающего вкусно пахнуть могут лишь устным замечанием», — сказала юрист.
То есть пользоваться магазинным тестером для того, чтобы надушиться, никто запретить не может, подытожила она.
Ранее врач-дерматолог предупредила об опасности использования пробников в магазинах косметики, так как через них можно заразиться многими инфекциями.