Рабочие в Москве ремонтируют дорогу под ливнем
Рабочие в Москве ремонтируют дорогу под ливнем, несмотря на большое количество осадков. Видео снял очевидец, его выложил Telegram-канал «Москва с огоньком».
На опубликованном видео запечатлено, как двое мужчин в обычной одежде возят какое-то устройство по огромной луже.
Через некоторое время к ним подходит рабочий с лопатой и сгребает воду в сторону.
«Ураган? Потоп? Ливень? Самое время укладывать асфальт!» — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что тропические ливни затапливают Москву. Вода залила улицы города. В мегаполисе 15 июля будут дождь, гроза, сильный ливень и большой град. Ветер может усилиться до 18-23 метров в секунду.