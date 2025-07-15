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Рабочие в Москве ремонтируют дорогу под ливнем

Рабочие в Москве ремонтируют дорогу под ливнем, несмотря на большое количество осадков. Видео снял очевидец, его выложил Telegram-канал « Москва с огоньком ».

На опубликованном видео запечатлено, как двое мужчин в обычной одежде возят какое-то устройство по огромной луже.

Через некоторое время к ним подходит рабочий с лопатой и сгребает воду в сторону.

«Ураган? Потоп? Ливень? Самое время укладывать асфальт!» — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что тропические ливни затапливают Москву. Вода залила улицы города. В мегаполисе 15 июля будут дождь, гроза, сильный ливень и большой град. Ветер может усилиться до 18-23 метров в секунду.