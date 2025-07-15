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Гусев: число пострадавших из-за удара БПЛА по Воронежской области выросло до 24

Количество пострадавших из-за падения обломков дронов ВСУ в Воронежской области увеличилось до 24. Из них 22 человека были ранены в административном центре региона, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале .

Четверо пострадавших — несовершеннолетние. Один ребенок находится в удовлетворительном состоянии, у двоих ранения средней степени тяжести, еще один — «тяжелый» пациент.

56-летний мужчина впал в кому. Еще двое взрослых в тяжелом состоянии, 9 — в среднем, пятеро — в удовлетворительном. У большей части раненых посечены руки и ноги.

17 пострадавших, среди которых и дети, лечатся в больницах Воронежа. Остальным оказали помощь амбулаторно.

Ранее ВСУ попытались нанести удары по Воронежской области дронами. ВС РФ сбили 12 БПЛА. Обломки упали в центре города и ранили людей. Были повреждены несколько квартир в многоэтажках.