Воробьев указал на пользу реконструкции очистных сооружений в Дубне для людей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 15 июля с рабочим визитом посетил Дубну, где в настоящее время идет реконструкция очистных сооружений. Он осмотрел ход работ, пообщался с сотрудниками. По словам Воробьева, после того как все работы завершатся, качество жизни в Дубне повысится, и это позволит и дальше развивать наукоград, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Территориально очистные сооружения находятся в Левобережном районе Дубны, а возвели их там практически 59 лет назад. В прошлом году износ конструкций компетентные специалисты оценили как высокий, после чего началась масштабная реконструкция. Воробьев побывал на месте ремонтных работ и убедился в их качестве.

Зачем нужен ремонт

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Это главные очистные сооружения в Дубне, действующие сегодня. Мы начали первый этап, который должны завершить в 2028 году, будут построены новые очистные. А затем начнем обновлять старые, тем самым увеличим мощность до 50 тысяч кубов в сутки. Для чего? Для того чтобы была соблюдена вся экологическая программа, чтобы город мог расширяться, росли предприятия в особой экономической зоне, можно было расселить аварийное жилье. А все это нуждается в качественных современных очистных сооружениях. По программе Президента мы сдали уже 15 очистных сооружений, сейчас в работе находится 11, и еще 8 — в проектировании. Во многих округах Подмосковья мы или модернизируем, или строим такие объекты», — рассказал Воробьев.

По словам губернатора, с точки зрения экологии и развития территорий критически важно обновить очистные сооружения. Это важно в том числе для жизни каждого местного жителя.

«Предусмотрен большой объем финансирования из регионального и федерального бюджетов. Это долгосрочная программа, и она не заканчивается только на строительстве очистных сооружений. Потому что и сети, которые подводятся к ним, также нуждаются в модернизации», — добавил Воробьев.

План работ

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Специалисты обновят очистные сооружения в Дубне в три этапа. На первом построят высокотехнологичный комплекс мощностью 26 тысяч кубических метров в сутки. Сотрудники будут применять в работе только самые передовые решения, которые позволят быстро и качественно очищать сточные воды.

Также уже началась подготовка первичных и вторичных отстойников. Строители уже забивают сваи, разрабатывают график дальнейших работ.

«Оборудование на существующих сооружениях морально устарело. Часть его ежемесячно приходится выводить из работы, чтобы сделать ремонт, и тем самым достичь необходимый уровень очистки воды. Сотрудники работают с повышенной загруженностью, поэтому строительство новых очистных сооружений очень важно. Это облегчит работу и операторов, и слесарей, и ремонтников, и машинистов насосных установок, и всего дежурного персонала. Здесь будут автоматизированы процессы контроля входящих стоков и выходной воды», — рассказал генеральный директор АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» Сергей Трушин.

На втором этапе реконструкций специалисты обновят мощность сооружений до 36 тысяч кубических метров в сутки. А на третьем этапе их производительность вырастет уже до 50 тысяч кубических метров в сутки. Часть старых сооружений к тому моменту уже будет выведена из работы и демонтирована.

«Новые очистные сооружения уникальны тем, что здесь используется высокотехнологичное оборудование, которое позволяет очистить канализационные сточные воды до проектных показателей. Первый этап предусматривает выполнение строительно-монтажных работ до конца 2027 года, и за полгода 2028 мы должны будем провести пусконаладочную работу. Второй продлится до конца 2030 года. А затем мы приступим и к третьему этапу. Новые очистные сооружения предполагают создание новых рабочих мест. Будут привлечены разные подрядчики, задействовано максимальное количество техники, до конца года планируем увеличить количество рабочих на площадке до 100 человек», — рассказал руководитель проекта ООО «Энергострой» Артур Султанбеков.

В общей сложности после того, как все работы завершатся, мощность очистных сооружений увеличится в 1,5 раза, что положительно отразится на жизни 74 тысяч человек.

Ранее Воробьев проинспектировал ход работ в котельной № 3 в подмосковной Дубне. Все работы на данном объекте планируют завершить уже в середине осени 2025 года.