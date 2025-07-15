Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 49 км МКАД

сегодня в 14:50

На внутренней стороне 49 км МКАД рядом с остановкой «Поселок Мещерский» случилась авария с участием нескольких машин. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся работники городских служб. Причины аварии выясняются.

Количество пострадавших пока неизвестно. Движение в районе столкновения затруднено на 5 полосах из 6.

15 июля тропический ливень затапливает Москву. В городе также ожидаются гроза, град и усиление ветра до 18-23 м/с.