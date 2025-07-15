сегодня в 14:47

Водоприемные колодцы открыли у метро «Рижская» для ликвидации подтопления

Специалисты ГУП «Мосводосток» открыли водоприемные колодцы на проспекте Мира около станции метро «Рижская», чтобы ликвидировать возникшее из-за тропического ливня подтопление, сообщили в «Мосводостоке».

Сейчас вода самотеком уходит в водосточную сеть мегаполиса. Ситуация взята под контроль.

Ранее проспект Мира затопило из-за тропического ливня. Улица превратились в сплошной водный поток, а машины во дворах оказались затоплены по капот.

Последствия непогоды не обошли и подземный переход к станции «Рижская» БКЛ — он ушел под воду. Вестибюль станции пришлось временно закрыть.