Юрист объяснил, кто ответит за нападение психически больного человека

«Привлечение к уголовной ответственности возможно и при наличии психического расстройства, если в момент совершения преступления человек был вменяем, то есть понимал, что он делал, и мог руководить своими действиями. В целях установления вменяемости на момент совершения преступления почти всегда назначается судебная психиатрическая экспертиза, от выводов которой и будет зависеть привлекут ли человека к уголовной ответственности», — сказал Александров.

Он добавил, что при доказанной невменяемости, вместо уголовной ответственности и наказания, суд может назначить гражданину принудительные меры медицинского характера (ст. 97 УК РФ).

«Если напавший человек не признан судом недееспособным, то требовать компенсации можно только с него самого (ст. 15, 1064 ГК РФ). Если он признан судом недееспособным либо длительное время (например, инвалид с детства) находится в том состоянии, когда его родственники либо учреждение, в котором он содержится, должны были обратиться о признании недееспособным, но не делали этого, то тогда вред можно взыскать с них», — разъяснил юрист.

Ранее мужчина несколько раз ударил ножом семилетнюю девочку в подмосковном Наро-Фоминске. Оказалось, что у преступника проблемы с психикой.

