Юрист объяснил, как вернуть деньги за перебои домашнего интернета

Вернуть деньги за отсутствие интернета можно и нужно, это базовое право, гарантированное законом о защите прав потребителей и правилами оказания услуг связи. Провайдер или мобильный оператор обязан предоставлять услугу бесперебойно, сообщил РИАМО юрист Павел Альбертов.

«Если происходит технический сбой или авария, вы имеете полное право требовать соразмерного уменьшения абонентской платы за период простоя. Однако в юридической практике ключевую роль играют доказательства: факт отсутствия связи должен быть официально зафиксирован. Нельзя в конце месяца заявить, что на прошлой неделе у вас два дня не грузились сайты», — объяснил юрист.

По его словам, как только интернет пропал, нужно немедленно звонить или писать в техподдержку и требовать зарегистрировать обращение об отсутствии доступа к сети. Обязательно сохранить номер заявки, дату и время. После устранения неполадок следует направить оператору письменную претензию с требованием сделать перерасчет.

«В 99% случаев адекватные компании удовлетворяют такие требования добровольно, зачисляя средства на счет или предоставляя скидку на следующий месяц. Им гораздо дешевле вернуть вам эти 100 рублей, чем получить официальную жалобу в Роспотребнадзор и нарваться на серьезный административный штраф за ущемление прав потребителя», — сказал Альбертов.

