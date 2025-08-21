Юрист объяснил, чем грозит угощение сигаретой несовершеннолетнего

Юрист Михаил Салкин рассказал, что передача табачного изделия лицу, не достигшему 18 лет, может обернуться штрафными санкциями, сообщает NEWS.ru .

По его словам, отсутствие информации о возрасте попросившего сигарету не является смягчающим обстоятельством и не снимает вину с угостившего.

«Если угостить несовершеннолетнего табачными изделиями, даже если вы не знаете об этом, действие будет расцениваться как вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции и наказываться штрафом от 2 до 5 тысяч рублей по статье 6.23 КоАП РФ», — уточнил Салкин.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил разработать регламенты обработки кальянов.