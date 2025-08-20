SHOT ПРОВЕРКА обнаружила опасную антисанитарию в кальянных

В ходе инспекции, проведенной командой SHOT ПРОВЕРКА, были выявлены нарушения санитарных норм в кальянных, чья деятельность в настоящее время не регулируется законодательством в полной мере.

Журналистское расследование показало, что в одном из популярных московских заведений кальяны якобы проходят очистку не после каждого посетителя, а лишь раз в несколько суток. Это существенно увеличивает вероятность распространения инфекционных заболеваний, включая туберкулез и герпес.

Ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун подчеркнул, что бактерии, вызывающие туберкулез, отличаются высокой устойчивостью во внешней среде и долго сохраняются на различных поверхностях. Отсутствие надлежащей стерилизации создает реальную угрозу заражения этим опасным заболеванием.

Проблемы, вызванные деятельностью кальянных, затрагивают и жителей многоквартирных домов, в которых они расположены. В Екатеринбурге у одной из жительниц впервые в России диагностировали аллергическую реакцию, предположительно вызванную кальянным дымом, проникающим в квартиру через систему вентиляции. В том же доме у ребенка развился бронхит, вероятной причиной которого стало регулярное вдыхание вредных испарений. Анализы воздуха показали превышение допустимой концентрации оксида углерода. Жители Новосибирска также высказывали жалобы на ухудшение состояния здоровья после открытия кальянной в их доме.

В рамках эксперимента, проведенного SHOT ПРОВЕРКА, было установлено, что один выкуренный кальян эквивалентен пяти большим шарам токсичного дыма (диаметром 91 см), что в сотни раз превышает жизненный объем легких взрослого человека.

Сергей Леонов, возглавляющий комитет Государственной Думы по охране здоровья, считает, что сложившаяся ситуация требует принятия законодательных мер.

«Необходимо как минимум прописать регламент по обработке кальянов. Правильно разработанные процедуры очистки минимизируют риск передачи инфекций и предотвратят накопление бактерий, вирусов и грибков», — отметил он.