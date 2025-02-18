Юрист назвал важный недостаток нового сервиса «Мои чеки онлайн»

С 1 марта в России стартует новый сервис под названием «Мои чеки онлайн», который позволит пользователям хранить информацию о всех своих покупках в одном месте. Этот проект инициирован Федеральной налоговой службой (ФНС) и направлен на упрощение системы учета чеков. Стало известно, в чем преимущества и недостатки реального использования сервиса, сообщает «Вечерняя Москва».

Кассовый чек является основным доказательством оплаты товара или услуги, однако получать и хранить их в бумажном виде порой неудобно. Новый сервис предложит пользователям возможность управлять своими чеками в электронном формате.

Чтобы начать пользоваться «Мои чеки онлайн», достаточно скачать мобильное приложение или зайти на сайт ФНС. Регистрация включает в себя ввод мобильного номера и электронной почты, а также согласие на получение электронных чеков. Чеки поступают в приложение только с разрешения пользователя: при оплате на кассе необходимо сообщить о желании получить электронный чек или отсканировать QR-код.

Несмотря на удобство нового сервиса, эксперты, такие как юрист Дмитрий Кваша, предупредили о возможных угрозах безопасности. Для злоумышленников наличие единой базы данных о покупках создает возможности для мошенничества. Получив доступ к информации о частоте покупок, суммах и способах оплаты, мошенники могут легче манипулировать жертвами.

«Для любой группы злоумышленников это золотая жила, которая позволит им завладеть чужими средствами», — пояснил эксперт.

Однако у нового сервиса есть и положительные аспекты. С его помощью пользователи могут избежать необходимости хранения бумажных чеков. В случае возврата товаров достаточно обратиться с электронной версией документа, которая приравнивается к бумажной.