Юрист назвал незаконным решение суда по делу Ларисы Долиной

Летом 2024 года Лариса Долина лишилась 112 млн рублей, вырученных с продажи квартиры в Москве. Все деньги народная артистка передала мошенникам, а покупательница Полина Лурье осталась без жилья. Суд признал сделку недействительной, вернул недвижимость Долиной, а Лурье не получила компенсации. Экс-представитель Лурье Владимир Мнацаканов объяснил, почему считает такое решение несправедливым, сообщает Постньюс .

Процесс проходил в закрытом режиме. Мнацаканов вспоминает, как журналисты штурмовали зал заседаний, после чего суд принял решение исключить прессу. По его словам, еще на первом заседании Лурье предлагала урегулировать вопрос миром: вернуть ей деньги и избежать скандала. Однако ответа от Долиной не последовало, началось полноценное судебное разбирательство. Параллельно шло уголовное дело, в рамках которого была установлена непричастность Лурье к мошенникам.

СМИ активно обсуждали происхождение денег Лурье, однако следствие подтвердило законность средств: она владеет компанией с высоким доходом.

В суде диалога между Лурье и Долиной не было. По словам юриста, стороны общались только на этапе сделки: обсуждали детали переезда, но затем Долина перестала выходить на связь.

«Когда это произошло, я сказал, что нужно срочно подавать иск о выселении Долиной и об обязанности передать квартиру Лурье. Но Полина попросила подождать. Наверное, она думала, что все обойдется, а тем временем Лариса Александровна уже объявила в интервью, что ее обманули. Мы потеряли время, певица подала свой иск первой», — добавил юрист.

Мнацаканов подчеркнул, что Долина не отрицала факт получения денег — это зафиксировано в уголовном деле и на видеозаписи из банка. Более того, расчет проходил наличными, на чем настаивала сама певица. Часть средств Долина сразу положила на счет в банке, часть оставила наличными, что выглядело странно, учитывая договоренности сторон.

Юрист отметил, что сделка предусматривала скидку при оплате наличными: изначально квартира стоила 130 млн рублей, но итоговая сумма — 112 млн. Со слов одного из участников сделки, причины, по которым Долина решила избавиться от элитного жилья с такой скидкой — неизвестны.

Суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги Лурье. По словам Мнацаканова, законодательство предусматривает компенсацию ущерба в подобных случаях, чего не произошло. Он выразил мнение, что суд вынес решение в пользу Долиной из-за ее статуса, а не на основании фактов. Юрист также указал, что судья, вынесшая решение, вскоре после процесса получила повышение в Мосгорсуд.