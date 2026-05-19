Юрист Митрюк: при 28 градусах в офисе можно уйти домой

Сотрудники вправе отказаться от работы, если температура в офисе превышает 28 градусов, а наказать их за это нельзя, сообщает «ФедералПресс» .

Юрист Александр Митрюк разъяснил, что работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда и соблюдать санитарные нормы микроклимата. Летом оптимальная температура в офисе составляет 22–24 градуса, максимальная — 28 градусов. Для работников, занятых физическим трудом, допустимый диапазон — 20–26 градусов.

«В силу абзаца 4 части 2 статьи 22 и части 1 статьи 214 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда», — сообщил эксперт.

Он напомнил, что санитарные правила утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 и обязательны для всех работодателей. Категория работ и допустимая температура указаны в таблицах 5.1 и 5.2.

Если после жалобы работника работодатель не устраняет нарушение, сотрудник вправе обратиться в Роспотребнадзор и Роструд. В соответствии со статьей 216 ТК РФ допускается отказ от работы при угрозе жизни и здоровью до устранения нарушений. Судебная практика, по словам юриста, в таких спорах обычно встает на сторону работников.

