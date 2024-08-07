Юрист Иванов рассказал, как заключение брака поможет сэкономить деньги

Если вы купили жилье, будучи в браке, то можете вернуть часть потраченных денег, воспользовавшись налоговым вычетом. Таким образом, вы сэкономите деньги. Об этом РИАМО рассказал юрисконсульт столичного Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Андрей Иванов.

«Если вы купили жилье, будучи в браке, то можете вернуть часть потраченных денег, воспользовавшись налоговым вычетом. Супруги также освобождаются от уплаты налогов при дарении друг другу недвижимости. Например, если один из супругов хочет подарить другому часть своей доли в купленном жилье, то при оформлении дарения налог платить не придется», — сказал Иванов.

Он добавил, что это может быть удобно, например, при оформлении совместной собственности на жилье, которое было куплено одним из супругов до брака. Так официальный брак может существенно сэкономить деньги.

«Также иногда в семье обстоятельства складываются таким образом, что поднимается вопрос о разделе имущества — напряженный и трудоемкий процесс. Однако, когда партнеры находятся в официальном браке, для них действуют четкие механизмы разрешения споров», — отметил юрисконсульт.

Иванов разъяснил, что имущественные вопросы, касающиеся супругов, регулируются главой 7 Семейного кодекса РФ. Например, там говорится, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

«Важно обратить внимание и на то, что сделка по распоряжению общим имуществом не может быть совершена без согласия другого супруга. А в главе 8 описывается договорной режим имущества супругов — содержание и порядок изменения брачного договора», — рассказал эксперт.

Специалист также сообщил, что во время декретного отпуска жены мужу могут предоставить отпуск по уходу за супругой. Если кто-то в семейной паре заболевает, супруга нельзя заставить работать сверхурочно, ночью, в выходные или праздничные дни.

«Наконец, для самого оформления брака вы можете взять 5 дней отпуска, правда, без сохранения зарплаты. По договоренности с работодателем этот срок может быть увеличен», — разъяснил Иванов.

Каждый год 7 августа в некоторых странах отмечается Международный день холостяка или День одиноких сердец. Этот неформальный праздник отмечают неженатые мужчины и незамужние женщины. Считается, что корни этой даты уходят в Китай, где люди начали бороться с перенаселением. Однако в этой стране День холостяка отмечают 11 ноября.