Юрист Хабинский указал на нетипичный факт в скандальном деле Долиной

Скандал вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной набирает обороты. Мать-одиночка Полина Лурье, которая за 112 млн рублей купила жилье у народной артистки России, осталась и без квартиры, и денег по решению суда. Генеральный директор юридической компании «Протектор» Михаил Хабинский в разговоре с РИАМО указал на нетипичный факт в решении суда, а также назвал его гипертрофированным и однобоким.

Несмотря на наличие формальных юридических оснований, вынесенное решение по этому разбирательству отходит от общепринятой практики разрешения конфликтов, в которых замешаны мошенники. Основное отклонение заключается в применении односторонней реституции, в результате которой добросовестный приобретатель – Полина Лурье – лишилась как приобретенной квартиры, так и уплаченных за нее 112 миллионов рублей, в то время как продавец – Лариса Долина – восстановила свои права на недвижимое имущество.

«Суды исходили из того, что Долина «фактически не получала» деньги, так как они сразу же были похищены мошенниками, а значит, и взыскивать с нее нечего. С формальной точки зрения суды опирались на нормы о недействительности сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ). Однако такой подход игнорирует базовый принцип гражданского права о двусторонней реституции (возврате всего полученного по сделке), предусмотренный ст. 167 ГК РФ. Риск утери денег при передаче их третьим лицам после сделки должен нести сам продавец, а не добросовестный покупатель. Таким образом, решение выглядит как гипертрофированное, однобокое применение закона в пользу одной стороны», – сказал Хабинский.

Хотя случай с квартирой Долиной и не был уникальным, он послужил отправной точкой для понимания серьезности сложившейся ситуации. К концу 2025 года свыше 3000 операций с недвижимостью были оспорены по схожей «модели».

Несмотря на особенности российской правовой системы, где прецедент не является формальным источником права, решения по громким делам, особенно от Верховного Суда, задают вектор для работы судов низшей инстанции. Дело Долиной уже оказало эффект на судебную практику, наглядно показав продавцам, насколько уязвимыми могут оказаться покупатели.

Ожидание выработки единообразной позиции Верховным Судом России стимулирует суды к более взвешенным решениям. Влияние этого дела проявляется не в цитировании, а в понимании судами общественного резонанса и юридической важности подобных разбирательств.

«Шансы на отмену или изменение решения оцениваются как достаточно высокие. Отмена решения ВС (Верховного суда – ред.) поможет Полине Лурье, но не решит проблему системно. Для защиты других добросовестных покупателей требуются изменения как в судебной практике, так и в законодательстве», – добавил собеседник РИАМО.

По словам Хабинского, изменить ситуацию поможет только выработка ВС РФ четкой правовой позиции о безусловном приоритете двусторонней реституции и распределении рисков, а также закрепление гарантий для добросовестного приобретателя, введение обязательного нотариального удостоверения или страхования сделок.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников при продаже квартиры Полине Лурье за 112 млн рублей. При этом покупательница жилья ничего не знала о мошеннической схеме. Певица, в свою очередь, под влиянием злоумышленников, передала все деньги им. Осознав ошибку, она обратилась в суд и смогла оспорить сделку, однако добросовестный покупатель осталась ни с чем.

Позднее Долина предложила Лурье мировое соглашение с поэтапным возвращением денег без учета инфляции, от чего женщина отказалась и обратилась в Верховный суд России. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, до момента, пока суд не вернул квартиру Долиной, ее доверительница успела оплатить еще и внушительный налог на жилье, сумма которого не разглашается.