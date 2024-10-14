Юрию Дудю* грозит уголовное дело из-за интервью с дизайнером Лебедевым

Адвокат Сергей Жорин заявил, что против блогера и журналиста Юрия Дудя* могут возбудить уголовное дело из-за интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. По его словам, основанием для этого может быть привлечение к административной ответственности более двух раз в течение года, сообщает NEWS.ru .

Привлечение к административной ответственности более двух раз за один год может быть поводом для уголовного дела по соответствующей статье. На сегодняшний день зафиксировано уже более 25 подобных случаев, подчеркнул эксперт, добавив, что такая практика стала систематической.

«Это преступление, по которому могут возбудить уголовное дело, является не большой тяжести. И по нему не могут объявить в международный розыск. Тем не менее это, мягко говоря, не очень приятно», — отметил адвокат.

Лефортовский районный суд Москвы ранее отправил в прокуратуру материалы административного дела против Дудя* для устранения выявленных недостатков. Блогера обвиняют в нарушении законодательства об иностранных агентах после его интервью с Лебедевым.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.