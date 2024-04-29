Юрий Куклачев пробудет в больнице как минимум неделю

Артист Юрий Куклачев проведет в больнице еще как минимум одну неделю. Он поправляется, сообщает SHOT .

Куклачев в медучреждении делает зарядку. В понедельник он впервые самостоятельно принял душ.

Сын артиста Дмитрий Куклачев отметил, что его отец активно идет на поправку. Он прогуливается по палате и коридору, а также очень хочет вернуться на работу.

«Кислородную маску использует дозированно», — добавил Дмитрий Куклачев.

На концертах вместо артиста сегодня выступают его дети, в том числе и Дмитрий. 28 апреля он провел шоу в Пензе. Сын Куклачева надеется, что уже на будущей неделе врачи разрешат артисту выходить гулять на улицу.

Куклачеву стало плохо 12 апреля прямо во время юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в столичном «Вегас Сити холле». Его госпитализировали с жалобами на сердце. У артиста был инфаркт. Врачи прооперировали пациента.