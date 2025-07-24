Юным жителям Воскресенска вручили их первые паспорта гражданина РФ
Фото - © Администрация г.о. Воскресенск
В Воскресенске состоялась торжественная церемония, посвященная вручению первого паспорта юным гражданам Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В этот день подростков с получением главного документа гражданина России поздравили глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и представитель филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Воскресенске Яна Агеева.
Они вручили юным гражданам паспорта, именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, памятные подарки и произнесли теплые напутственные слова.
Сделать церемонию по-настоящему праздничной помогли воскресенские артисты. Поддержать виновников торжества и разделить с ними радость события пришли родители, родные и друзья.
Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.
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