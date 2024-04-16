Юные жители Солнечногорска получили паспорта граждан РФ в День космонавтики

В День космонавтики прошло торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации солнечногорским школьникам. Документ получили девять юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет, сообщается на сайте администрации горокруга.

Торжественную церемонию вручения паспортов провели в КДЦ «Тимоново». Юных граждан поздравили замглавы округа Марина Маннапова, депутат Алексей Панкратов, а также представители отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск и центра «Мои документы».

«От имени главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова и от себя лично поздравляю вас с этим знаменательным событием. Желаю успехов во всех начинаниях, реализации ваших талантов и возможностей. Будьте всегда и во всем первыми, и все у вас получится! — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Участники церемонии отметили, что с получением паспорта подросток обретает не только права, но и определенные обязанности уже взрослого человека, начинает нести ответственность за свои поступки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.