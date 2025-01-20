Юные красногорцы приняли участие в мастер-классе по изготовлению световозвращающих элементов

В одном из образовательных учреждений Красногорска прошел мастер-класс «Я — яркая личность», в ходе которого учащиеся изготовили световозвращающие элементы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед началом творческого процесса сотрудники Госавтоинспекции и представители общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Московской области напомнили школьникам о важности использования световозвращающих элементов на одежде.

Инспекторы рассказали о том, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей транспортных средств.

Изготовленные в ходе творческого урока световозвращающие элементы юные красногорцы разместили на своих школьных портфелях, а сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали, как правильно прикрепить полезные аксессуары, чтобы водитель издалека видел пешехода.

Поблагодарили автоинспекторов за интересный мастер-класс, школьники пообещав соблюдать правила дорожного движения и использовать световозвращатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.