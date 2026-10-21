Госдума единогласно утвердила четырех вице-премьеров и Минтранса РФ

сегодня в 17:18

Государственная Дума на пленарном заседании 21 октября единогласно поддержала кандидатуры на должности четырех заместителей Председателя Правительства и Министра транспорта РФ. Об этом сообщается на официальном сайте органа власти.

За одобрение постановлений высказались представители всех пяти парламентских фракций. По итогам голосования Олег Кожемяко занял пост заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Андрей Никитин утвержден заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, Ирина Окладникова стала заместителем Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителем Аппарата Правительства РФ.

Антон Силуанов был назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации — Министром финансов РФ. Дмитрий Ядров стал Министром транспорта Российской Федерации.

Соответствующие представления 19 октября внес в Государственную Думу Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В течение 19 и 20 октября претенденты провели встречи с фракциями и получили поддержку профильных комитетов. Перед итоговым голосованием претенденты выступили перед депутатским корпусом и ответили на вопросы парламентариев.

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