Юннаты Павловского Посада приняли участие в региональном слете

Юннаты школы № 18 из Павловского Посада 27 сентября приняли участие в региональном слете в Долгопрудном. Они выполнили экологические задания и собрали мусор на территории мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клуб юннатов школы № 18 из Павловского Посада отправился 27 сентября в Долгопрудный на региональный Юннатский слет. Школьники вместе с участниками из других округов Подмосковья провели день за занятиями, посвященными защите природы.

Ребята проверили экологические знания в «Живом кроссворде» и поучаствовали в эстафете по сортировке отходов. В творческой мастерской они выразили свое отношение к окружающему миру через творчество.

Участники слета также вместе собрали мусор на территории мероприятия. Это позволило школьникам применить на практике то, о чем они говорили во время экологических занятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.